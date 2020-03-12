Виновника смертельной аварии в Петербурге к приговорили к 8,5 годам колонии

В Санкт-Петербурге вынесли приговор виновнику смертельного ДТП на Невском проспекте Мураду Касымову. Напомним, трагедия произошла 24 февраля прошлого года. Около 00:30 ночи Касымов, управляя внедорожником, на полном ходу вылетел на тротуар и въехал прямо в людей. В результате двое погибли на месте, еще троих госпитализировали, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Позже выяснилось, что мужчина управлял транспортным средством под воздействием "веселящего" газа, а в крови обвиняемого были обнаружены следы алкоголя и кокаина. К тому же, незадолго перед аварией он был лишен водительских прав. С учетом всех обстоятельств судья вынес приговор — 8,5 лет лишения свободы. Отметим, что прокурор запрашивал 6 лет.

Касымов был взят под стражу в зале суда. В качестве уже отбытого срока ему зачли время нахождения под домашним арестом и в следственном изоляторе. Таким образом, подсудимый отправится в колонию на 7,5 лет.