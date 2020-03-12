После депутата Катасонова Госдуму пришлось дезинфицировать

Государственная дума РФ отправила вернувшегося из Парижа депутата Сергея Катасонова на карантин.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировала руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Она пояснила такие меры тем, что все, кто побывал в странах, где обстановка с заболеваемостью коронавирусом хуже, чем в России, по возвращению на родину должны в обязательном порядке находиться на карантине.

Савастьянова подчеркнула, что сейчас фракция ЛДПР выявляет депутатов и их помощников, которые могли контактировать с Катасоновым, они также будут отправлены на карантин.

При этом кабинет парламентария был подвергнут дезинфекции с применением обеззараживающих средств. Пропуск в Госдуму Катасонова и тех, кто контактировал с ним, будет аннулирован на две недели.

12 марта лидер ЛДПР Владимир Жириновский проинформировал коллег о том, что депутат из его фракции, несколько дней назад вернувшийся из Франции, продолжал посещать здания Госдумы,и предложил лишить его мандата за то, что подвергал риску других парламентариев: "Он, может, уже заразил десятки людей здесь, он же ходит по Думе".

После этого спикер нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин призвал уйти на карантин всех, кто мог контактировать с Катасоновым. Он также поручил провести влажную уборку зала после завершения заседания.