УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

УЕФА официально объявит о переносе чемпионата Европы по футболу 17 марта. Кроме того, будет принято решение о приостановке домашних чемпионатов и розыгрыше европейских кубков.

Как сообщает LʼEquipe, УЕФА уже принял решение о переносе чемпионата Европы по футболу из-за эпидемии коронавируса. Но официально об этом будет объявлено 17 марта во время видеоконференции с участием представителей всех стран, входящих в УЕФА.

Также будет объявлено о приостановке домашних чемпионатов, матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также матчей сборных. Ряд стран уже перенесли свои домашние чемпионаты на неопределенный срок.