Баффет: ситуация на рынках не сравнима с кризисом 2008 года

Нынешняя ситуация на рынках из-за вспышки коронавируса и падения цен на нефть не столь ужасная, как в 2008 и 1987 годах, сообщил Yahoo Finance глава фонда Berkshire Hathaway, всемирно известный инвестор Уоррен Баффет.

По словам Баффета, все последствия распространения коронавируса и провала сделки ОПЕК+, за которым последовало падение нефтяных котировок, будут видны на рынках позднее, поскольку они быстро реагируют на новости.

Баффет назвал недавний рыночный шок "двойным ударом", но крах в октябре 1987 года, который инвестор обозвал "финансовой паникой", был намного хуже.

Что касается обвала рынка осенью 2008 года, он сказал, что это было гораздо страшнее, чем все, что произошло 9 марта.

Американские акции 9 марта показали худшие результаты после финансового кризиса 2008 года: S&P 500 закрылся на 7,6% ниже, а промышленный индекс Dow Jones упал на 7,8%, почти закончив самый длинный "бычий" период на рынках в истории.

В тот же день цены на нефть упали более чем на 30% после разразившейся ценовой войны между ОПЕК и ее союзниками.