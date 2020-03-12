Тема:

Конфликт в Сирии 34 минуты назад

12 марта 202019:39

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Лидеры двух стран обсудили выполнение договоренностей по урегулированию ситуации в Сирии и отметили снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации, сообщат агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Главы государства считают важным продолжать совместную работу российских и турецких военных в Арабской Республике, чтобы обеспечить устойчивый режим прекращения огня.

Между тем представители российских и турецких вооруженных сил завершили третий день переговоров, которые посвящены патрулированию трассы М4 в провинции Идлиб. Начало совместной работы намечено на 15 марта.

Напомним, 5 марта Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Москве. Президенты договорились о прекращении огня в Сирии с 6 марта. Помимо этого, российские и турецкие военнослужащие начнут патрулировать трассу М4, которая проходит через Идлиб.

Ранее по теме

Сейчас

19:23

Россия закрыла въезд из Италии

18:35

УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

18:22

Медцентр в Коммунарке: 75-летний пациент умер не от коронавируса

17:33

Подмосковье вводит режим повышенной готовности к коронавирусу

17:24

В Москве могут быть ужесточены "антикоронавирусные" меры

16:47

Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

16:06

В Москве ожидается сильный ветер

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия запретила въезд гражданам Италии

Россия запретила въезд гражданам Италии

33 минуты назад
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

34 минуты назад
УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

УЕФА перенесет чемпионат Европы по футболу

1 час назад
Медцентр в Коммунарке: 75-летний пациент умер не от коронавируса

Медцентр в Коммунарке: 75-летний пациент умер не от коронавируса

1 час назад
Пропавшая в Тамбовской области школьница была задушена

Пропавшая в Тамбовской области школьница была задушена

2 часа назад
Коронавирус приводит к бесплодию? Китайские медики напугали соцсети

Коронавирус приводит к бесплодию? Китайские медики напугали соцсети

54 минуты назад
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт на два года

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов продлил контракт на два года

59 минут назад
Усыновленный американцами сын встретился с матерью, бросившей его 25 лет назад

Усыновленный американцами сын встретился с матерью, бросившей его 25 лет назад

1 час назад
Подмосковье вслед за Москвой: область вводит режим повышенной готовности

Подмосковье вслед за Москвой: область вводит режим повышенной готовности

2 часа назад
Деньги или женщины? Почему распался дуэт Бандурина и Вашукова

Деньги или женщины? Почему распался дуэт Бандурина и Вашукова

4 часа назад
Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

Доктор Мясников рассказал, что провоцирует рак

6 часов назад
Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

Терешкова о критиках ее поправки: эти люди не любят страну

6 часов назад
Переполох в Госдуме: три ряда депутатов отправили на карантин

Переполох в Госдуме: три ряда депутатов отправили на карантин

1 час назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

5 часов назад
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

8 часов назад
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Формула-1. Гран-при Австралии отменен

Формула-1. Гран-при Австралии отменен

1 час назад
Ученика выгнали из школы за продажу дезинфицирующего геля для рук

Ученика выгнали из школы за продажу дезинфицирующего геля для рук

1 час назад
Роскомнадзор проследит за поисковиками и VPN-сервисами

Роскомнадзор проследит за поисковиками и VPN-сервисами

1 час назад
В Москве могут быть ужесточены "антикоронавирусные" меры

В Москве могут быть ужесточены "антикоронавирусные" меры

2 часа назад
В старом ангаре нашли заброшенные прототипы ГАЗа

В старом ангаре нашли заброшенные прототипы ГАЗа

2 часа назад
Украинский водитель перед смертью отправил под откос пассажирский автобус в Словакии

Украинский водитель перед смертью отправил под откос пассажирский автобус в Словакии

2 часа назад
Кудрин оценил экономику России на пороге мирового кризиса

Кудрин оценил экономику России на пороге мирового кризиса

3 часа назад
YouTube позволит зарабатывать на коронавирусе

YouTube позволит зарабатывать на коронавирусе

3 часа назад
Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

Норвежский этап Кубка мира по биатлону отменен

3 часа назад
"Безопасность превыше всего": Наоми Кэмпбелл показала, в каком виде теперь ходит

"Безопасность превыше всего": Наоми Кэмпбелл показала, в каком виде теперь ходит

3 часа назад
3D-камера в iPhone 12 позволит взглянуть на мир по-новому

3D-камера в iPhone 12 позволит взглянуть на мир по-новому

3 часа назад
В Москве ожидается сильный ветер

В Москве ожидается сильный ветер

3 часа назад
Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней

Самки павианов носят с собой умерших детёнышей до десяти дней

4 часа назад
"Аэрофлот" снизил тарифы на международных рейсах

"Аэрофлот" снизил тарифы на международных рейсах

4 часа назад
Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скотчем

5 часов назад
В небе над Сиднеем появился призыв мыть руки

В небе над Сиднеем появился призыв мыть руки

5 часов назад
Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

Исследование признаков жизни на Марсе откладывается из-за коронавируса

5 часов назад
Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

Курс доллара США на Мосбирже достиг 75 рублей

5 часов назад
"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

"Маша и Медведь" появятся на китайском телевидении

5 часов назад
На МКАДе сгорел автобус

На МКАДе сгорел автобус

5 часов назад
Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

Виктора Вексельберга наградили орденом Александра Невского

6 часов назад
7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

7 негативных последствий коронавируса для мировой экономики

6 часов назад
Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

Контролерам запретят высаживать детей-безбилетников из транспорта

7 часов назад
Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

Новый вид тропических жуков назвали в честь Леди Гаги

7 часов назад
ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

ММА. Чемпионский бой Нурмагомедова и Фергюсона может быть отменен

7 часов назад
Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

Медики назвали продукты и напитки, защищающие от вирусов

7 часов назад
2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

2400 градусов и дождь из железа: обычная погода для планеты WASP-76b

7 часов назад
Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

Сын Тома Хэнкса рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом отца

8 часов назад
Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

Каталонцы обнаружили кровное родство с Шекспиром и да Винчи

9 часов назад
Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

Проверка на прочность: Роскачество искусственно состарило презервативы

11 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку