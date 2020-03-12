Остается только молиться: Италия готовится к худшему

В Италии от вируса скончались уже более 800 человек. Число зараженных превысило 12 тысяч. Власти приняли новые жёсткие меры. Не работают бары, рестораны и магазины, кроме продуктовых и аптек. О первых жертвах коронавируса сообщили в Азербайджане, Польше и Австрии. Чрезвычайное положение объявлено в Чехии и Латвии.

Цветочная площадь без цветов. Цветы — это не предмет первой необходимости, да и не до праздника. Новый день и в Италии новые правила. Закрыто всё — кафе рестораны, парикмахерские.

Вот он Рим неузнаваемый — маску можно снять — все-равно никого нет. Это Кампо дей Фьори — рестораны здесь не закрывались никогда, даже летом.

Оставили газетные киоски, табачные лавки — в них делают платежи аптеки и магазины. Можно, заполнив сертификат-разрешение выйти купить продукты, соблюдая дистанцию два метра. Рынка на площади больше нет — оставили четыре прилавка с овощами, но полицейский патруль уже всех обошел и предупредил: и они здесь ненадолго.

"Сказали, пока работайте — мы же продукты продаем, но я боюсь, что завтра и нас прикроют", — говорит продавец.

Сидеть дома уговаривают самыми разными способами, например, через громкоговорители: "Граждане, это необходимые меры, не покидайте ваши дома без острой необходимости!"

В воздух, как и в Китае, подняли дроны. Но из дома и так никто не выходит. Это Рим — время обеденное — центральные улицы, пьяцца Фарнезе с французским посольством. Рим сейчас похож на Милан, который вымер еще две недели назад.

Архиепископ города на крыше Дуомо молится перед символом Милана — статуей Мадонны, умоляя ее защитить города и паству в тяжелые времена короновируса.

Италии так плохо, что действительно, остается только молиться. Вот медсестра баюкает больную страну, укутанную в итальянский флаг — этот монтаж, сделанный карабинерами Калабрии, за два дня стал символом в социальных сетях. Италия готовится к худшему — в Милане под мегагоспиталь возможно отдадут территории ЭКСПО — Фьера ди Милано, в Брешии уже некуда класть больных, а в Бергамо нет мест в моргах — гробы отвозят в церкви.

Мэр города Джорджо Гори, как и вся Ломбардия считает, что меры все еще недостаточны — нужно и останавливать абсолютно все: "Нам нужны более жесткие действия, граждане должны оставаться дома и не ходить на работу! Так мы сможем защитить те районы, которые еще не пострадали значительно из-за вируса!"

Вирус в парламенте — уже у двух депутатов. На карантин отправлены "Ювентус" и "Интер" после того как анализ защитника "Ювентуса" Даниеле Ругани дал положительный результат. Вот игроки в обнимку в раздевалке в это воскресенье празднуют свою последнюю перед остановкой чемпиона победу. Звезда мирового футбола и "Ювентуса" Криштиану Рональду сразу после игры вылетел в Португалию — к больной маме, там и останется. Тесты взяли у всех игроков.

На каникулах и испанский футбол — Ла Лига.

Вот так дезинфицируют аэропорты в Британии — в Италии их собираются закрывать. Первым Линате в Милане — никто не никуда не летает. Сообщение с Италией приостановили многие страны. Пробка между Больцано и Бреннеро в сторону Австрии — 80 километров.

За Италией наблюдают и учатся. Крупные мероприятия отменены почти везде — спорт, культура, конференции — это все отложено на неопределенный срок.

К летней Олимпиаде в Токио пока готовятся, в Греции зажгли олимпийский огонь — без зрителей и журналистов — церемонию транслировали.