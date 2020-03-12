Эпидемия коронавируса в США. Болеют политики, актеры и спортсмены

В Объединенных Арабских Эмиратах объявили об 11 новых случаях заражения коронавирусом, среди них — гражданин России. Сообщается, что его поместили в карантин. И буквально час назад стало известно, что премьер Канады Джастин Трюдо изолирован у себя дома после того, как подозрительные симптомы появились у его супруги.

Под наблюдением и президент Бразилии, так как болезнь выявили у сотрудника его администрации. А в Брюсселе сегодня приходят в себя после радикального решения Дональда Трампа запретить въезд в США всем гражданам Европы. Исключение лишь для Британии.

У коронавируса не будет ни единого шанса, грозил заразе Дональд Трамп в своем обращении к нации. Но число заболевших в США продолжило расти и после трансляции из Белого дома, а вот американские биржи на утро рухнули второй раз за неделю. Да так, что даже пришлось приостанавливать торги.

Dow Jones спикировал на 7,6%, чуть меньше провалились Nasdaq и S&P500. Фондовому рынку явно не понравилась идея Трампа отправить Америку на самоизоляцию от Старого света. Глава Белого дома пообещал полностью закрыть пассажирское сообщение с Европой. Пускать оттуда будут только граждан США.

Исключение сделано для Великобритании. Не затронет запрет и перемещение товаров. И если бы не этот твит Трампа, то сегодняшний день на американских биржах скорее всего назвали бы черным четвергом.

"Трусливый господин Трамп. Он шокирует финансовые рынки", — такова реакция изданий Старого света на сегодняшний более чем шестипроцентный обвал уже европейских котировок. Из-за разницы во времени там началось раньше. Бороться с глобальным кризисом сообща, а не устраивать карантин по национальным квартирам, призывали Трампа в совместном заявлении председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Да и США ли в истории с коронавирусом быть образцом? Вспышку в стране явно упустили. Вот в Калифорнии медсестры протестуют против нехватки медицинских принадлежностей. Масок нет, средства дезинфекции не достать. Бывает, что и руки протереть нечем.

В США с начала массовых случаев заболевания с горем пополам сделали только 10 000 тестов на коронавирус. И это более чем в трехсотмиллионной стране. При этом 27 миллионов американцев сами вряд ли дойдут до врачей. У них просто нет медицинских страховок, а один простой осмотр у терапевта обходится в среднем в 250 долларов. У голливудской звезды Тома Хэнкса с женой страховка, конечно, есть, но их вирус нагнал в Австралии. Обоим уже за шестьдесят — в группе риска. Сын в Instagram рассказывает о том, как дела у родителей.

Обнаружен коронавирус и у игрока NBA Руди Гобера из команды Utah Jazz, который недавно публично издевался над паникой, охватившей Америку, демонстративно хватался за микрофоны.

Кое-кого Гобер даже сумел убедить. Серж Ибака из Toronto Raptors в понедельник поцеловал мяч после штрафного в исполнении легкомысленного центрового из клуба Юты. Получился трехочковый в свою же корзину. NBA приостанавливает сезон после того, как Гобер показал положительный тест перед матчем с Оклахомой.

Вспышка коронавируса может оборвать и ледовый чемпионат. В NHL тоже подумывают взять паузу, ведь сразу 11 арен являются общими для хоккеистов и баскетболистов/

Зараза тем временем проникла даже в Капитолий. Первый подтвержденный случай у сотрудницы аппарата Марии Кэнтвелл, младшего сенатора от штата Вашингтон. В этом штате в пригородах Сиэтла – эпицентр инфекции на западном побережье США. На побережье восточном очаг – это городок Нью-Рошелл, что в сорока минутах от Манхэттена.

Губернатор штата Куомо накануне объявил о создании там особой зоны заражения радиусом в полтора километра. Жителей пока впускают и выпускают, но на место уже прибыли военные.

Национальная гвардия пока что просто доставляет продукты тем, кто в карантине, но, если будет приказ, могут и перекрыть дороги. В самом же Нью-Йорке из-за коронавируса отложили парад на День святого Патрика. Такого не бывало 250 лет.