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Коронавирус 2 минуты назад

12 марта 202020:49

В России выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом

В России выявлено еще шесть случаев заражения коронавирусом

Шесть новых случаев заражения коронавирусом выявлены в России: четыре — в Москве, по одному — в Краснодаре и Калининграде. Все заболевшие посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, и сейчас находятся в инфекционных боксах, сообщил оперативный штаб.

Таким образом, общее число случаев коронавируса COVID-19 в России за сутки выросло с 28 до 34 человек.

В Москве до 10 апреля запрещены массовые мероприятия. Пока речь идет о мероприятиях с численностью более 5 тысяч человек. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице могут ужесточить меры по предупреждению распространения коронавируса.


Массовые мероприятия рекомендовано ограничить по всей стране либо проводить их без зрителей. Федеральным министрам, сенаторам и депутатам советуют не ездить в зарубежные командировки, а совещания проводить в формате видеоконференции.

Дистанционное общение сейчас практикуют в Совете Федерации. В Госдуме проводят дополнительную обработку помещений, депутаты также перенесли свои командировки.

Из-за коронавируса в Московской области вводится режим повышенной готовности. Он заработает с 13 марта. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. На особый режим переходят органы управления Московской областной, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. С завтрашнего дня будут запрещены любые массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Организаторам же остальных мероприятий пока только рекомендуют их не проводить. Кроме того минздраву региона предписано контролировать соблюдение жителями, вернувшимися из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Германии, Франции и Испании, режима самоизоляции на 14 суток.

Несмотря на острую ситуацию в мире, угроза распространения коронавирусной инфекции в России сведена к минимуму. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он также попросил с пониманием отнестись к профилактическим мерам по борьбе с коронавирусом.

Мишустин отметил, что при разработке федерального бюджета на 2021-2023 годы необходимо будет учесть не только прежние риски, но и последствия вспышки коронавирусной инфекции.

С завтрашнего дня распоряжением правительства России Федеральной службе безопасности поручено приостановить пропуск в Россию граждан Италии и вообще всех, кто прибывает с территории Италии. МВД поручено приостановить прием документов, а также прием и выдачу виз итальянским гражданам. Подчеркивается, что все меры временные и вызваны особыми обстоятельствами.

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