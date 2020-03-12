НХЛ официально остановила сезон

Национальная хоккейная лига сообщила об официальной паузе в регулярном чемпионате турнира из-за угрозы распространения коронавируса. Все команды-участники уже получили уведомления о приостановке чемпионата. Сроки остановки не называются.

Накануне те же меры предосторожности были применены и в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Главной футбольной лиге (MLS). Как сообщает Чемпиоант.Com, также корректировкам проведения подвергнется знаменитая гоночная серия IndyCar – она состоится, но без зрителей.

The NHL pauses the 2019-20 season. pic.twitter.com/bCi776ZFqX — NHL (@NHL) March 12, 2020

В ближайшее время все спортивные мероприятия будут отменены, это уже очевидно.