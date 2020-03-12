СМИ: Индонезия отказалась от российских истребителей

Военно-воздушные силы Индонезии отказались от покупки российских истребителей. Как утверждает агентство Bloomberg, мера вынужденная, так как Вашингтон давит на Джакарту и угрожает санкциями.

Причем США выступают и против сделки с Россией, и против контракта с Китаем на поставку патрульных катеров, уточняют журналисты.

Напомним, Индонезия планировала купить у России 11 многоцелевых истребителей Су-35 за 1,1 миллиард долларов. Соглашение подписали в 2018 году, однако из-за вмешательства Соединенных Штатов поставки самолетов так и не начались.

Стоит отметить, что на вооружении индонезийских ВВС стоят несколько российских боевых самолетов: например, 11 истребителей Су-30 разных модификаций и 5 многоцелевых Су-27.