Горячкина выиграла партию у Вэньцзюнь на этапе Гран-при FIDE

Российская шахматистка Александра Горячкина нанесла поражение китаянке Цзюй Вэньцзюнь в десятом туре этапа Гран-при Международной шахматной федерации. Турнир проходит в швейцарской Лозанне.

Горячкина проводила партию белыми фигурами, и выиграла ее у соперницы на 39 ходу. Еще одна россиянка Алина Кашлинская разошлась ничьей с француженкой Мари Себаг. Александра Костенюк также не смогла определить победителя в партии с Наной Дзагнидзе из Грузии.

По итогам десяти туров Гран-при Горячкина на пару с Дзагнидзе возглавляет таблицу турнира. Обе шахматистки набрали по 6,5 балла. Кашлинская делитчетвертую-пятую строчку с украинкой Анной Музычук (по 5,5 балла), а Костенюк с той же Себаг замыкает таблицу (у каждой из них – по 3,5 балла).