Российские Ту-160 выполнили 15-часовой полет над северной Атлантикой

Два ракетоносца Ту-160 совершили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Атлантического океана.

В ходе 15-часового полета экипажи Ту-160 отработали дозаправку в воздухе. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали норвежские и британские истребители, сообщает РИА Новости. В Минобороны РФ отметили, что полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В феврале этого года впервые поднялся в воздух модернизированный российский стратегический ракетоносец Ту-160М. Полет занял 34 минуты, боевая машина поднялась на полтора километра.

Модернизация самолета существенно увеличила его эффективность. По данным из открытых источников, на Ту-160М установили новый комплекс бортовой обороны, современное вооружение, системы связи и модернизированные двигатели, которые увеличивают дальность полета ракетоносца. Первый Ту-160М передадут военным в 2021 году.