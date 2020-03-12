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12 марта 202023:54

Сможет ли Трамп провести бэйл-аут сектора сланцевой нефтедобычи США?

Global Look Press

Белый дом рассматривает вопрос о спасении сектора сланцевой нефтедобычи США. Однако эта идея получает отпор с разных сторон, и ему придется пройти через сложности, чтобы был принят закон.

По данным Washington Post, в Белом доме рассматривают идею помощи сланцевым компаниям США, так как руководители нефтяных компаний «выразили озабоченность и раздражение» после внезапного падения цен на нефть.

Интересно, что Харольд Хамм из Continental Resources обратился к администрации Трампа, хотя он и заявлял, что не вступал в «прямой» контакт. По сообщениям, он потерял $2 млрд в понедельник от своей 77%-й доли в Continental Resources. Хамм сказал, что администрация должна рассмотреть «любые действия, чтобы защитить и сохранить американские интересы от несправедливого ущемления со стороны какого бы то ни было правительства, будь то Россия или Саудовская Аравия».

Издание Washington Post заявило, что помощь подразумевает выдачу кредитов под проценты сланцевым компаниям, поскольку доступ к кредитам сейчас перекрыт.

Действительно, поскольку большая часть отрасли погрязла в долгах, доступ к капиталу — критическая проблема. В период спада 2014–2016 годов многие бурильщики выжили и вернулись к росту за счет бесконечного объема кредитов и капитала, которые выделяли банки, инвесторы. Усилия по рекапитализации возобновили работу сланцевиков после кратковременного спада.

На этот раз инвесторы не заинтересованы в том, что финансировать убыточное бурение. Трамп хочет, чтобы правительство вмешалось и поддержало компании, терпящие банкротство.

Но эта идея была раскритикована. В частности, это предложение негативно оценили демократы.

«Вместо того, чтобы набивать карманы крупнейших в мире нефтяных компаний, демократы разрабатывают законодательство по защите финансовой безопасности работающих семей, которых коснулся коронавирус», — сказал Эван Холландер, директор по коммуникациям Комитета Палаты представителей США по ассигнованиям. Он добавил, что демократы стремятся к тому, чтобы экономические стимулы были сосредоточены на оплачиваемом отпуске по болезни, страховании по безработице, продбезопасности, бесплатном тестировании на коронавирус и доступном лечении, но не на спасении сланцевой нефтедобычи.

Но что еще удивительнее, идея о помощи сланцевым компаниям США встретила критику со стороны традиционных союзников нефтегазовой промышленности. Так, эту идею отверг глава Американского института нефти, самой влиятельной лоббистской группы нефтяной промышленности. «Мы не должны реагировать на один день спада на рынке», — сказал гендиректор API Майк Соммерс.

Анна Брэдбери, гендиректор AXPC, представляющей 25 независимых производителей нефти и газа, заявила: «Мы верим в систему свободного рынка и выступим за политику, которая поддерживает ровное игровое поле, концепцию честности, для решения проблем геополитического манипулирования рынком». Читая между строк, можно было бы предположить, что «поддержка ровного игрового поля» — это поддержка правительственной помощи, хотя формулировка была явно расплывчатой. Позднее Брэдбери отметила: «Мы не просим бэйл-аут».

В среду министр финансов Стив Мнучин заявил, что помощь пострадавшим отраслям не стоит рассматривать как «бэйл-аут»: «Это не бэйл-аут. Мы не ищем бэйл-аут. Но есть особые отрасли, страдающие от проблем с кредитованием».

Однако Пол Уинфри из Heritage Foundation заявил: «Я считаю, что это похоже на бэйл-аут. Нам еще предстоит разобраться в деталях. Однако, когда вы имеете дело со специальным режимом, применяемым к одной отрасли или отрасли экономики, это почти всегда бэйл-аут».

Между тем, нефтяные лоббисты заставляют администрацию Трампа скупать нефть для Стратегического нефтяного резерва (SPR), чтобы ликвидировать часть избыточного предложения на рынке. Также администрация рассматривает возможность снижения ставок роялти для компаний, проводящих бурение на федеральной земле, отмечает Bloomberg. Многие в Конгрессе считают ставки роялти слишком низкими.

Но помочь сектору сланцевой нефтедобычи будет сложно. Даже анонимный «высокопоставленный чиновник администрации» отметил, что ответный политический удар может сорвать эту идею.

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