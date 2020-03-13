Коронавирус и мир: кто и как борется с болезнью

Россия закрывает въезд на свою территорию для граждан Италии и вообще для всех, кто прибывает из этой страны. МВД поручено приостановить прием документов, а также прием и выдачу виз итальянским гражданам. Также вводятся ограничения в авиасообщении с Германией, Францией, Испанией и Италией.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксированы шесть новых случаев заражения. Четверо заболевших — в Москве, один — в Калининграде и один — в Краснодарском крае. Как сообщается, все они в последние две недели посещали страны, которые входят в список неблагополучных из-за коронавируса. Всего в России зарегистрированы 34 случая заражения.

В пятницу вступает в силу запрет на въезд в США иностранцев, прибывающих из Европы. Ограничение вводится сроком на 30 дней, однако президент Дональд Трамп отметил, что может как отменить его раньше времени, так и в случае необходимости продлить его действие.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник. Также он призвал компании Франции по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно.

По данным информационных агентств, Бельгия отменяет все массовые мероприятия, закрывает большую часть культурных учебных заведений и других учреждений, готовит сотню больниц к массовому приему зараженных.

Об отмене массовых мероприятий договорились и власти всех федеральных земель Германии. На западе Австрии досрочно закрываются горнолыжные курорты. Руководство Римской епархии постановила закрыть все церкви в итальянской столице.

Власти Катара приняли решение временно закрыть для посещения музеи, объекты культурного наследия, театры, кинотеатры, спортивные залы и детские площадки.

Власти Саудовской Аравии запретили праздновать свадьбы в специальных банкетных залах и гостиницах.

Из-за коронавируса по всему миру переносят или отменяют крупные спортивные соревнования, в том числе футбольные. Так, на неопределенный срок отложили чемпионаты Италии и Испании. Отказаться от проведения игр, по мнению обозревателей, может и УЕФА. До сих пор не известно, состоятся ли матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Кстати, накануне официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус попал в китайский город Ухань по вине американских военных. Об этом он написал в четверг на своей странице в "Твиттере".

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, более 4 тысяч скончались.