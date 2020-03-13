13 марта 202002:37

В Подмосковье горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club

Соцсети

Пресс-служба МЧС по Московской области сообщила о пожаре в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, расположенного в Красногорском районе Подмосковья.

Пожарные оперативно прибыли на место происшествия. В настоящее время горит два строения. Общая площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров, передает РИА Новости.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

По уточненной информации, на момент пожара людей в ресторане и в гостинице не было.

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