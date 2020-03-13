Uber совершил аварийную остановку на бирже

Из-за коронавируса инвесторы и трейдеры решили завершить свою поездку на Uber. Акции сервиса по заказу такси в ходе торгов обновили исторический минимум и упали более чем на 13,5%, ниже отметки в $23.

Однако на этом движение не закончилось и на постмаркете ценные бумаги технологического стартапа снизились еще на 6,5%. По мнению экспертов, акции компании попали на волну распродаж и снижаются быстрее индексов из-за уязвимости компании перед коронавирусом.

Катализатором такого давления стали сразу несколько факторов: это и боязнь личного контакта с водителем, и общие меры по запрету массовых мероприятий, ограничению досуга, а также перевод некоторыми компаниями своих сотрудников на удаленную работу.

Кроме того, ранее стало известно о планах Uber заблокировать в США аккаунты клиентов и водителей, которые уже заразились новым вирусом. При этом в компании заявили, что водители и курьеры, заразившиеся коронавирусом, или отправившиеся на карантин, получат компенсацию, соответствующую их двухнедельному заработку. По всей видимости, инвесторы широкого жеста руководства сервиса не оценили.