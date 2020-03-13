Результат положительный. В Перми госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

Результат анализа положительный. Министерство здравоохранение Пермского края на своем официальном сайте сообщило о том, что житель Перми срочно госпитализирован и изолирован из-за подозрения на коронавирус. В прошлый вторник он вернулся в регион из Франции и прошел тест, который показал положительный результат, передает ГТРК "Пермь".

Теперь повторные пробы в срочном порядке отправлены в научный-исследовательский центр Новосибирска. Эпидемиологи пытаются определить круг лиц, с которыми мог контактировать пациент. Дальнейшие меры будут зависеть зависеть от того, подтвердится ли предварительный диагноз.

Напомним, ранее краевой Минздрав принял решение о двухнедельном карантине для всех, кто прибывает из КНР, Италии, Ирана и Южной Кореи. Также по распоряжению главы региона в аэропорту Перми начали проверять здоровье абсолютно всех пассажиров.