В выходные зима заглянет попрощаться

14 и 15 марта на Русскую равнину начнет поступать арктическая прохлада. Впервые с начала весны температура воздуха понизится до значений ниже климатической нормы.

В Москве 14 марта ожидается +4…+6°, в ночь на воскресенье похолодает до -4…-6°. Днем в воскресенье температура останется -1…-3°, местами пройдет небольшой снег, на дорогах будет скользко.

В Санкт-Петербурге будет солнечно, без осадков, по ночам заморозки. Днем в субботу 0…-2°, в воскресенье +3…+5°.

На Русском Севере погода будет изменчивой: в субботу пройдут снегопады, в воскресенье атмосферное давление повысится, погода наладится. В Мурманске в субботу -5…-7°, в воскресенье -2…-4°. В Архангельске в субботу 0…-2°, в воскресенье около -5°. В Нарьян-Маре -5…-7°. В Сыктывкаре в субботу +2…+4°, в воскресенье -1…-3°.

Через Черноземье в ночь на воскресенье пройдет холодный фронт. В Воронеже, Курске и Белгороде в субботу +6…+9°, в воскресенье 0…-2°, местами пройдут кратковременные осадки.

В атмосфере над Поволжьем будет преобладать циклоническая циркуляция воздушных масс: будет облачно, пройдут осадки, похолодает. В Нижнем Новгороде в субботу около +5°, солнечно, в воскресенье -3…-5°, временами снег. В Пензе, Саранске и Ульяновске в субботу +5…+7°, в воскресенье 0…-2°, небольшой снег. В Астрахани днем +15…+17° и солнечно.

На юге после прохождения холодного фронта температура понизится, местами пройдут кратковременные дожди, в горах снегопады. В Ростове-на-Дону в субботу +11…+13°, в воскресенье не выше +6°. В Краснодаре в субботу +14…+16°, в воскресенье +9…+11°. В Ялте в субботу до +16…+18°, в воскресенье не выше +10°.

На Урале погоду определит волновой циклон, будет облачно, пройдут осадки. В Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени и Тобольске около 0°, временами мокрый снег.

В Сибири, на южной периферии мощного циклонического вихря, будет тепло, облачно, ветрено, местами пройдут небольшие осадки. В Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске и Братске +2…+5°.

На юге Дальнего Востока, в тыловой части циклона, местами пройдут небольшие снегопады, понизится температура, усилится ветер. Во Владивостоке около 0°, в субботу солнечно, в воскресенье кратковременный снег, сильный северный ветер. В Хабаровске днем 0…+2°, ночью ─ заморозки до -10°. В Комсомольске-на-Амуре днем -4…-6°, ночью до -15°.