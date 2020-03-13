Кто больше всего заработал на гендерных праздниках?

Аналитики Яндекс.Кассы подсчитали, какие сегменты бизнеса оказались в наибольшем плюсе после гендерных праздников: 23 февраля и 8 марта.

Эксперты выяснили, что наибольший прирост онлайн-платежей перед Днем защитника Отечества наблюдался на сайтах и приложениях ресторанов: по сравнению с обычными днями они увеличились на 38%. Прирост в 23% продемонстрировали игровые сервисы. На 17% увеличились онлайн-платежи на сервисах по продаже билетов в кино, театры, музеи и на концерты. Покупки спортивных товаров через интернет выросли на 15%. Однако наибольший скачок совершил средний чек в магазинах бытовой техники: накануне 23 февраля он вырос на 64% до 8183 руб.

Непосредственно в длинные выходные, которые пришлись на День защитника Отечества, больше всего вырос оборот магазинов спортивных и туристических товаров — по сравнению с обычными выходными рост составил 54%. Прирост в магазинах бытовой техники и электроники составил 37%, а на игровых сервисах — 29%. В ресторанах в эти дни было потрачено на 24% больше, чем обычно. Кроме того, в 21% плюсе оказались интернет-магазины товаров для взрослых. На 19% к обороту поднялся показатель у продуктовых онлайн-магазинах.

Не только цветы

Оборот в цветочных магазинах в преддверии Международного женского дня вырос по сравнению с обычными днями в 4,8 раза. В 75% случаев цветы покупали мужчины. Также в лидерах роста оказались рестораны — оборот онлайн-платежей в них перед 8 марта вырос на 52%. В тройку передовиков вошли и ювелирные магазины, нарастившие оборот на 39%. Однако на первом месте все-таки снова оказались онлайн-магазины бытовой техники: рост среднего чека в них составил 83%.

В сами праздничные дни оборот цветочных магазинов вырос в 6,3 раза по сравнению с обычными выходными. Магазины бытовой техники увеличили оборот на 93%, косметики — на 36%, игровые сервисы — на 31%, а магазины для дома и сада — на 25%. Средний чек в праздничные выходные больше всего вырос в магазинах бытовой техники: в 3,1 раза.

Кроме того, аналитики отметили, что перед 8 марта выросла популярность скидок в магазинах книг и аудиокниг, товаров для дома и одежды. Успехом пользовались также спецпредложения в магазинах бытовой техники и электроники.