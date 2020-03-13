В Южной Корее производство автомобилей упало на четверть

По данным министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея производство автомобилей в стране в феврале упало на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С конвейеров сошло только 189 тыс. автомобилей.

Такое резкое падение министерство объясняет проблемами с поставками запчастей и комплектующих из Китая, вызванных эпидемией коронавируса. Она же негативно сказалась на потребительских настроениях. Кроме того, в стране временно приостанавливалась работа автозаводов.

В итоге упали и продажи на внутреннем рынке: на 18,8% до 97 тыс. машин. При этом конкретно эпидемия “виновата” в падении на 33 тысячи единиц. На экспорт отправилось на 25% меньше машин, чем годом ранее: 123 тысячи единиц.

В Южной Корее зафиксировано наибольшее в Азии, за пределами Китая, количество заболевших: почти 8 тысяч человек. Однако статистика смертности не превышает 1%. В последние дни наблюдается спад количества новых заболевших, хотя о том, что пик пройден, власти страны пока не объявили.