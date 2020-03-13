Банк России проведет аукцион РЕПО на 500 миллиардов рублей

Последние годы в России сохранялся избыток ликвидности. Банк России считает и сегодня объем ликвидности в российском банковском секторе достаточным для стабильной работы финансовой системы страны.

Тем не менее Банк России проведет сегодня, 13 марта 2020 г., аукцион РЕПО "тонкой настройки" в объеме 500 миллиардов рублей.

Регулятор, принимая это решение, учел резкое ослабление курса рубля, колебания обменных курсов и цен активов на российском и международных финансовых рынках.

Банк России также учел действия центральных банков других стран, которые предоставляют экономики дополнительные объемы ликвидности.

Банк России сохранил лимит операций "валютный своп" по предоставлению долларов США со сроком исполнения "сегодня" на повышенном уровне в $5 млрд.

Регулятор продолжает отслеживать ситуацию и готов быстро проводить операции по предоставлению и изъятия ликвидности.