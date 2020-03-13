Мировые цены на нефть растут 13 марта на 4%

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent выросла 13 марта на $1,3 до $34,52 за баррель (+ 3,9% против — 7,2% накануне), апрельские фьючерсы на нефть WTI подорожали до $32,76 за баррель (+ 4% против — 4,5% накануне).

С начала недели мировые цены на нефть упали на 20%, это максимальный показатель с 2008 г. Цены начали падать после того, как Саудовская Аравия заявила о больших скидках в цене нефти и росте добычи в стране. Кроме того, страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении добычи и распределении квот.

Цена на Brent находится в состоянии так называемого "суперконтанго", когда ближайший фьючерс оказался на $10 дешевле, чем фьючерс на тот же месяц следующего года, отмечает Bloomberg.

Между тем США в ночь на 13 марта нанесли удары по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке.

В итоге фондовые индексы в Азии вновь снизились в пятницу. Японские Nikkei 225 и Topix рухнули на 6,08% и 4,98% соответственно. Эта неделя стала для японских бирж худшей с 2008 г. Topix потерял за неделю 14%. Американские фондовые индексы рухнули накануне на 10%.