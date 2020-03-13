Путин назвал сбалансированным участие государства в экономике

Президент России Владимир Путин не согласен с утверждением, что "государство — неэффективный собственник". В России ситуация сбалансированная и нет цели приватизировать все подряд.

"Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация" – заявил президент России в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

По его словам, есть разные подсчеты участия государства в экономике. "Кто-то считает, что слишком много государства в экономике, кто-то считает, что нормально", — пояснил глава государства.

В России из 20 крупнейших компаний, меньше половины с государственным участием. "Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают", — отметил президент.

Поэтому, если компании работают хорошо, "приносят доход государству, то тогда встает вопрос о том, это что, самоцель, что ли, приватизация?".

Президент РФ привел пример приватизации железной дороги в Канаде – местные власти сначала продали магистраль инвесторам из США, а потом пожалели.

"Вот в Канаде, например, я разговаривал в своё время с коллегой из Канады, они взяли и приватизировали железную дорогу. Ну и чего? Американцы купили. Они сто раз пожалели, что продали. Надо быть очень аккуратным здесь и принимать взвешенные решения", — подчеркнул Путин.

"Кроме всего прочего, компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в государственные бюджеты всех уровней", — напомнил Путин. Это, во-первых, "Роснефть", во-вторых, "Газпром".