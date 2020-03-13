"Аэрофлот" перенес срок открытия авиационного хаба в Красноярске с марта на июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки.

"Мы планируем провести официальное открытие в июне 2020 года", — заявила пресс-секретарь "Аэрофлота" Юлия Спивакова. Сведения об изменениях в расписании поступят позже.

"Аэрофлот" летом 2018 г. заявил о намерении создать в Красноярске авиахаб — узловой аэропорт для стыковочных рейсов. Сейчас компания выполняет полеты в Красноярск только из своего базового аэропорта "Шереметьево".

Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа", "Россия" и "Аврора" выполняют полеты из Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга и Хабаровска соответственно.

"Аэрофлот" с 29 марта (начало весенне-летнего сезона в авиации) начнет выполнять полеты из Красноярска по 12 направлениям — в Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск, Иркутск, Братск, Якутск, Пекин и Санью (Китай).

Для полетов задействуют пять самолетов Sukhoi Superjet 100 и три самолета Boeing-737-800. Пассажиропоток авиакомпаний группы из красноярского хаба составит в 2020 г. более 1 млн человек. Пассажиропоток аэропорта Красноярска достиг в 2019 г. 2,6 млн человек.