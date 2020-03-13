Ярославский "Локо" сыграет в Латвии при пустых трибунах из-за коронавируса. Отметим, что на матчах в Ярославле болельщики присутствовали.

Напомним, чтобы победить в серии 1/8 финала команде необходимо обыграть хоккейный клуб "Рига". Третий матч противостояния пройдет в пригороде латвийской столицы — Пиньках. Как сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на социальные сети "Риги", игру было решено провести без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Если победу одержат рижане, "Локо" сыграет в Прибалтике еще один раз.

Информация о вероятном запрете присутствия зрителей на следующих матчах команды Игоря Мелякова пока не поступала.

Как известно, во многих городах мира введены ограничения на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса.