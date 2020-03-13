Сильное землетрясение произошло недалеко от монголо-российской границы

В северной части Монголии произошло сильное землетрясение.

Толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы в 12:38 по московскому времени. Эпицентр находился примерно в 21 километре от границы с Россией, сообщили "Интерфаксу" в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

По интенсивности сотрясений это сейсмособытие оценивается как "сильное".