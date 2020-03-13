В Липецке медики провели мастер-класс при подозрении на вирус COVID-19

В Липецке прошли учения по работе с пациентами с подозрением на коронавирус (COVID-19). В инфекционной больнице сегодня провели смотр сил и средств инфекционной службы и скорой помощи — медики показывали, как надо работать при риске распространения инфекции.

Автомобили типа С желтого цвета. На них работают бригады, имеющие дело с опасными инфекциями. Они оснащены медицинским и диагностическим оборудованием, и укомплектованы всеми антисептическими и антибактериальными средствами, кислородом и дефибриллятором. Пациентов перевозят в спецбоксе. Медики обязательно надевают защитные костюмы.

На машинах типа В работает фельдшерская бригада. Эти автомобили белого цвета. Они менее оснащенные и предусмотрены для транспортировки "легких" пациентов или тех, кто контактировали с зараженными.

Как передает ГТРК "Липецк", на вооружение врачей всевозможные средства дезинфекции, а также одноразовые средства защиты. Еду больным подают только в одноразовой посуде. Затем ее собирают в мусорные пакеты красного цвета и утилизируют на территории больницы.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Липецкой области с 10 марта. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов. Меры профилактики усилены в районах области и в самом Липецке. На территории области 7 марта было выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). На следующий день было принято решение перевести все школы региона на домашнее обучение.