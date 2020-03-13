На шахте в Новокузнецком районе выявлено более 70 нарушений. Как передает ГТРК "Кузбасс", специалистами Ростехнадзора проведена проверка.

Выяснилось, что на шахте Тайлепская обнаружилось множество нарушений промышленной безопасности. В том числе, с отклонением от проекта велись буровые работы, неправильность оформлялась деятельность в опасной зоне. Также не был утвержден план действий в случае непредвиденной ситуации, ЧС или аварии. В прошедшем году для сотрудников шахты не организовывались учебные тренировки.

Сейчас гендиректору отправлено предписание для устранения недочетов. Лица, виновные в нарушениях, привлечены к административной ответственности.

Как сообщалось ранее, минувшим летом во время проверки Ростехнадзор выявил более ста нарушений на шахте "Усковская".