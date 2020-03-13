Хакеры атаковали "Крым"

DDoS-атаке подверглись интернет-ресурсы автономной некоммерческой организации "Телерадиокомпания "Крым". Нападение с 2 миллионов 700 тысяч IP-адресов удалось отразить с помощь системы, которую специально для таких случаев развернули и усовершенствовали специалисты центра обработки данных АО "Крымтехнологии".

Крымскую телерадиокомпанию атаковали с серверов, расположенных на территории иностранных государств, отметил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев. АНО "Телерадиокомпания "Крым" до 2014 года называлась ГТРК "Крым", уточняет "Интерфакс". Это крымская республиканская телерадиовещательная компания, основанная в 1959 году.