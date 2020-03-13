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Коронавирус 2 минуты назад

13 марта 202017:20

Коронавирус на Украине: первая смерть и закрытие границы

Global Look Press

На Украине зафиксирован первый случай смерти в результате коронавируса. Как сообщили в министерстве здравоохранения страны, жертвой болезни стала жительница Житомирской области.

По данным украинского министерства здравоохранения, женщину госпитализировали 12 марта. Ей был 71 год.

В данный момент под наблюдением врачей находятся родственники погибшей, а также лица, с которыми она контактировала.

в Киеве тем временем сообщили о закрытии въезда на Украину для иностранных граждан.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан", – цитирует ТАСС секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Запрет на въезд будет действовать две недели. Он не будет распространяться на граждан Украины, желающих вернуться из-за рубежа на родину.

Вспышку пневмонии, вызванной новым типом коронавируса COVID-19 в конце прошлого года зафиксировали в китайском городе Ухань. Вскоре вирус распространился за пределы КНР. На данный момент число заболевших в мире приблизилось к 133 тысячам человек. В России зафиксировано 45 случаев заболевания.

 

 

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