Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Пока крупные автопроизводители планомерно отказываются от трехдверных моделей, освобождающуюся нишу уверенно занимают тюнеры. Трехдверный Range Rover Adventum Coupe, выдуманный англичанами голландского происхождения, получил путевку в жизнь.

Строго говоря, Range Rover с уменьшенным числом дверей - не новость. Такой проект разрабатывала сама британская компания, назвавшая его Range Rover SV Coupe, и даже предполагалось, что трехдверка попадет в серийное производство. Но у Land Rover что-то пошло не так, хотя идея такого внедорожника в мозгах, как оказалось, укоренилась.

Фирма Niels van Roij Design из Лондона, разработавшая собственную версию трехдверного "Рейндж Ровера", объявила о готовности собирать такие внедорожники для частных заказчиков. Кузовные панели для каждого автомобиля делаются с нуля - заводскими остаются только капот, передние крылья и крышка багажника. А под капот интегрируется пятилитровый V8 с механическим нагнетателем мощностью 525 л.с.

Заново отделывается и интерьер, причем Нильс ван Рой уже заявил, что его фирма готова выполнить любые пожелания заказчика. Первый условно серийный образец Adventum Coupe получил салон с креслами, обтянутыми красной кожей Nappa и полом, сделанным из тика - дерева, которое применяется в яхтостроении.

Задняя часть "купе" снабжена двумя "капитанскими" креслами с электроприводом. Кроме того, к внедорожнику прилагаются еще и два зонта, изготовленных с применением той же самой кожи, которой отделан салон.

Niels van Roij Design возьмется построить такой внедорожник по цене от 235 тысяч фунтов (22,2 млн рублей), а на сборку каждого автомобиля отводится не менее полугода.