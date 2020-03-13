Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Соглашение ОПЕК+ прекращается с 1 апреля. Саудовская Аравия первой заявила о решении увеличить добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки.

Российские нефтекомпании после паузы также могут увеличить добычу на 200 тысяч баррелей — до уровня, который предшествовал началу сделки ОПЕК+ с октября 2018 г.

"Я думаю, полный объем, который был сокращен, он может быть, тысяч 200, восстановлена добыча", — заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

После этого заявления цены на нефть замедлили рост: к 17:00 мск цены растут на 2,5% до $34 за баррель европейского сорта Brent.

До 16:00 мск цены на нефть росли на 5-6% в Лондоне и Нью-Йорке, а баррель Brent стоит $35.

Минэнерго России прогнозирует рост цены нефти на мировых рынках до $40–45 во второй половине 2020 года.