Третьеклассники устроили погром на кладбище в Рязанской области

Вандалами, повредившими несколько могил на кладбище в Рязанской области, оказались трое школьников. Стражи порядка вывели их на чистую воду — юные вандалы сознались в содеянном, сообщает региональное управление МВД.

Под горячую руку девятилетних мальчишек из села Павелец в Скопинском районе попали 11 крестов, одна ограда и две надгробные плиты. Оскверненные могилы родственники обнаружили 10 марта, а спустя два дня полицейские уже беседовали с виновниками и их родителями.

Последним, вероятно, придется оплатить восстановительные работы, что же до школьников, то их поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.