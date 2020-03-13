  • USD
    74.0274
  • EUR
    83.6584
  • IMOEX
    2316.38
  • RTSI
    991.69
  • DJA
    7216.01
  • NASDAQ
    7494.98
  • BRENT
    34.5
  • ГАЗПРОМ
    166.1
  • Газпрнефть
    286.6
  • Роснефть
    266.25
  • АЛРОСА
    62.79
  • Сбербанк
    198.6
13 марта 202020:38 Ольга Армякова

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

Полтора миллиарда рублей будет выделено в этом году на программу модернизации инфраструктуры малых городов России. Деньги пойдут на реконструкцию систем ЖКХ, газификацию, строительство больниц и благоустройство территорий. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин говорил 13 марта на специальном совещании в Ярославской области. Кстати, этот регион вошел в число пяти пилотных, где в первую очередь будет реализована программа помощи малым городам. Ее главная цель – повышение качества жизни людей.

Маленький город с большой историей на берегах Плещеева озера, где родился великий князь Александр Невский и начиналась история русского флота. Тихий и уютный Переславль-Залесский – победитель всероссийского конкурса по благоустройству малых городов.

"Ежегодно мы определяем около 80 победителей и, соответственно, призовой фонд. Был – 5 миллиардов рублей, – рассказал о конкурсе Мишустин. – Но со следующего года мы его в два раза увеличили, и средства эти идут на реализацию самых удачных проектов, восемь из которых уже воплощены в жизнь".

Эксперты подсчитали: появление в городе благоустроенной туристической улицы привлекает туда 350 новых предприятий малого и среднего бизнеса.

"Малые города – это основа, это стержень России. Я считаю, что мы должны приложить максимальные усилия для их сохранения, для их развития", – считает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Но, развивая города, нельзя забывать об экологии. Один из самых острых вопросов – возможное строительство на берегу Волги целлюлозного завода.

"Рядом Дарвинский заповедник. Это место, где любят отдыхать наши жители, – отметила член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы Валентина Терешкова. – Обращаемся к вам: помогите нам сохранить нашу Волгу".

"Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место, – ответил на это премьер-министр. – Все хотят дышать нормальным воздухом и пить чистую воду. Поэтому правительство однозначно не поддерживает эту идею, и я думаю, что мы на этом вопрос закроем".

Русская глубинка привлекает туристов со всего мира неповторимым колоритом и провинциальным обаянием. Таково Золотое кольцо России, где каждый город предлагает нечто особенное. Увидеть, где первого Романова царем нарекли, едут в Кострому. Но есть там и другие достопримечательности.

Кострома – город-музей: здесь, что ни здание – историческое. Вот, например, бывший кожевенный завод, середина XVII века, памятник архитектуры. Но уже больше ста лет это одно из отделений окружной больницы. Стены в трещинах, а покосившаяся крыша, кажется, улетит при первом же порыве ветра. Деревянные перекрытия уже насквозь прогнили, а на чердак подняться и вовсе опасно. Мишустин рискнул.

Состояние аварийное, требует ремонта. Больнице такие расходы точно не по карману. Глава правительства сообщил, что на новое здание будет выделено 200 миллионов рублей.

Развитие региона невозможно без модернизации старых и строительства новых инфраструктурных объектов.

"Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. XXI век, центр России – это не север, а люди живут здесь без газа в домах. Конечно, это просто непозволительно, такого быть не должно, – сказал Мишустин. – Получается, что регион с богатейшей историей и хорошим инвестиционным потенциалом по-прежнему пользуется канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться в больницах, построенных еще при царе-батюшке без элементарных удобств".

О газификации разговор отдельный. Еще до совещания министр энергетики Александр Новак сверял документы с представителями "Газпрома". Почти 250 километров магистрали доставят голубое топливо в 14 населенных пунктов.

"Газпром" подтвердил готовность реализовать этот проект в сроки, предусмотренные дорожной картой", – пообещал Новак.

Изменения к лучшему люди должны почувствовать уже в ближайшее время – в этом и есть цель национальных проектов.

Сейчас

20:18

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

19:19

ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии

19:07

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

18:54

COVID-19 у бразильского президента все же нет

18:37

ЕС продлил санкции против россиян

18:25

Новую инфекцию завезли в Венесуэлу

17:43

Первый тест показал наличие коронавируса у президента Бразилии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

34 минуты назад
На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

На модернизацию инфраструктуры малых городов РФ выделят 1,5 миллиарда

53 минуты назад
Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

Старый Свет готовится к потерям: осложнения после коронавируса могут быть страшнее болезни

28 минут назад
На Costa Magica оказались 38 россиян

На Costa Magica оказались 38 россиян

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 14 марта

10:00

Заседание Совета Федерации
Все трансляции
Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

Bloomberg сообщил о планах Трампа ввести режим ЧС в США

2 часа назад
Новые случаи коронавируса в Москве: заразились четверо взрослых и ребенок

Новые случаи коронавируса в Москве: заразились четверо взрослых и ребенок

2 часа назад
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

9 часов назад
Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

Доктор Мясников: если раскроют секрет плацебо, фармакологии конец

7 часов назад
В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

В АТОР рассказали, вернут ли деньги отказавшимся от путевок из-за коронавируса

4 часа назад
ЕС продлил санкции против россиян

ЕС продлил санкции против россиян

2 часа назад
COVID-19 у бразильского президента все же нет

COVID-19 у бразильского президента все же нет

2 часа назад
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по "Евровидению"

1 час назад
Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

Христиане задумались: спасает ли причастие от коронавируса

4 часа назад
"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

"Ну-ка, все вместе!": кто продолжит борьбу за миллион - смотрите на "России 1"

5 часов назад
"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"В шаге от рая": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

12.03.2020 14:59
Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

Маленькой Зое с множественными пороками сердца нужна срочная операция

12.03.2020 11:56
Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

Премьера фильма "Зулейха открывает глаза" пройдет в "Октябре"

11.03.2020 19:28
Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

Нужна помощь: Даниле Васильеву требуется дыхательное оборудование и лечебное питание

11.03.2020 09:19
Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

Канадский премьер, чья жена заболела коронавирусом, обратился к нации

1 час назад
Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

Летнюю конференцию Apple проведут в онлайне из-за коронавируса

1 час назад
Помпео обсудил с Макеем поставки американской нефти в Белоруссию

Помпео обсудил с Макеем поставки американской нефти в Белоруссию

1 час назад
Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

Microsoft выпустила экстренный патч для Windows 10

1 час назад
Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

Программу этапа Кубка мира по биатлону сократят из-за короновируса

1 час назад
АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

АвтоВАЗ готовит обновленный внедорожник Lada Niva

2 часа назад
Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

Названы бренды, обновляющие смартфоны оперативнее всего

2 часа назад
Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

Немецкая биатлонистка Денизе Херманн выиграла спринт на этапе Кубка мира

2 часа назад
Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

Чернякова возглавила ФОМС, Стадченко перешла в ФМБА

2 часа назад
Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

Актер снял на видео умершую от коронавируса сестру и пожаловался на похоронные службы

2 часа назад
Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

Итальянцы сделали из русской "Буханки" классный автокемпер Matrioshka

3 часа назад
Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

Киев признал взятые в рамках "Минска" обязательства

3 часа назад
Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

Sennheiser представил конкурента наушников AirPods Pro

3 часа назад
"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

"Кукла 2: Брамс" - что нужно знать перед просмотром фильма

4 часа назад
Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

Россия в апреле может восстановить добычу в полном объеме

4 часа назад
Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

Очень крутой купе-внедорожник Range Rover: его все-таки начнут выпускать

4 часа назад
Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

Российские и турецкие военные договорились о патрулировании трассы в Идлибе

5 часов назад
Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

Биологи нашли системы обмена веществ, которые старше первых клеток

5 часов назад
Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

Дмитрий Чернышенко: по Евро-2020 будем ориентироваться на мнение УЕФА

5 часов назад
Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

Чемпионка России по ножевому бою пострадала от урагана в Москве

5 часов назад
Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

Lifan - жив: в Россию возобновят поставки бюджетных "китайцев"

5 часов назад
Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

Может ли загрязнённый воздух способствовать набору веса?

5 часов назад
Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

Нетрадиционный рокер: Владимир Шахрин рассказал о любви и "Чайфе"

6 часов назад
Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

Создан первый в автоиндустрии электрический "ручник" на передние колеса

7 часов назад
Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

Новый трейлер "Души" заставит расплакаться

8 часов назад
"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

"Портрет семейной драмы". Расследование Эдуарда Петрова смотрите в выходные

10.03.2020 17:27
Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

Сибирский русский народный хор и ансамбль танца "Ингушетия" представят совместную программу в Доме музыки

10.03.2020 15:28

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку