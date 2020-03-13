Россия ограничивает авиасообщение с ЕС

С 16 марта Россия ограничивает регулярное авиасообщение с ЕС, а также Норвегией и Швейцарией, кроме рейсов между столицами, осуществляемых через шереметьевский терминал F. Они будут использованы для возвращения россиян на родину.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на российский антикоронавирусный оперативный штаб, с той же целью будут сохранены чартеры.

Тем временем, ТАСС сообщает, что авиакомпания "Россия" в понедельник начнет вывоз туристов из Чехии.

Ранее авиасообщение было ограничено с КНР, Южной Кореей, Ираном, ФРГ, Испанией, Италией и Францией.

Ситуацию прокомментировал Российский союз туриндустрии. Пресс-секретарь организации Ирина Тюрина заявила, что отрасль "в полном тупике", и спрогнозировала "массовый падеж". По ее словам, туроператоры могут уйти с российского рынка.

В пятницу, 13 марта, ВОЗ объявила Европу эпицентром пандемии. Европейским антилидером по коронавирусу является Италия: 14 955 заболевших и 1 266 умерших, 250 из которых скончались на последние сутки. Между тем, Европейское космическое агентство поделилось своими позитивными наблюдениями: после принятых итальянскими властями мер в стране снизился уровень выбросов диоксида азота.

Также в пятницу стало известно, что на круизном лайнере Costa Magica в Карибском море застряли 38 россиян. У них коронавируса нет, но он был диагностирован у других находящихся на борту судна, которому теперь отказывают в высадке людей в порт Мартиники. На борту – 2309 пассажиров и 960 членов экипажа.

Число жертв новой инфекции перевалило за пять тысяч, всего ее подхватили примерно 134 тысячи человек в более чем 110 государствах (45 из них — в России).