Сотрудники штаб-квартиры ООН переходят на удаленный режим работы

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 сотрудники штаб-квартиры ООН в период с 16 марта по 12 апреля будут работать в удаленном режиме с использованием видеосвязи. Исключения будут сделаны лишь в тех случаях, когда для выполнения важных работ потребуется их личное присутствие.

Такое решение было принято Генеральным секретарем ООН в целях усиления мер предосторожности и для снижения рисков распространения вируса после продолжительных консультаций со руководством штаб-квартиры, в том числе, с директором медицинской службы, передает РИА Новости.

Через три недели после вступления в силу данного режима ситуацию оценят еще раз на предмет необходимости его сохранения.