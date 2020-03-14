Фигуристка Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в новом показательном номере предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", об этом сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.

"Мы с Алиной готовили всем сюрприз, новую постановку, в которой Алина предстанет в образе прекрасной Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари", – написал Глейхенгауз в Instagram. – Она была приглашена на показательные выступления чемпионата мира, как номинантка на премию "Оскар".

Ранее стало известно, что Международного союза конькобежцев (ISU) из-за распространения коронавируса COVID-2019 принял решение отменить чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 21 марта.

"Отмена чемпионата мира по фигурному катанию была обескураживающей новостью, много сил было направлено нашими спортсменами и тренерским штабом на подготовку, но все все понимают, и здоровье превыше всего", – сообщил Глейхенгауз.

Вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 140 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.

"Сейчас главное, чтобы все берегли себя и своих близких, чтобы выздоравливали те, кто болеет! А наших прекрасных девушек и новый номер Алины вы сможете увидеть на шоу "Россия, Вперед" 29 марта!", – подытожил хореограф группы Этери Тутберидзе.