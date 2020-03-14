"Приоритет – безопасность и здоровье людей". РПЛ выступила с заявлением по коронавирусу

Российская премьер-лига во вторник, 17 марта, проведет общее собрание с представителями клубов, по итогам которого примет решение о порядке проведения матчей следующих туров сезона-2019/20.

"РПЛ внимательно следит за развитием ситуации, – говорится на официальном сайте турнира. – Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским Футбольным Союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей".

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона 2019/20 будет принято во вторник по результатам Общего собрания клубов РПЛ и консультации с РФС с учётом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей.#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/58aKvF03eY — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 14, 2020

Ранее РПЛ по указу мэра Москвы Сергея Собянина ограничила число зрителей на матчах в столице России до пяти тысяч человек.

На сегодняшний день уже приостановлены Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионаты Англии, Испании, Италии и Франции также, как и НХЛ с НБА взяли паузу.

Напомним , вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 140 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.