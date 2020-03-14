США запрещают въезд из Британии и Ирландии, под угрозой поездки внутри страны

Администрация американского президента Дональда Трампа приняла разрешение запретить въезд в страну из Великобритании и Ирландии. Граждане США тем не менее могут вернуться домой. Запрет вступает в силу 16 марта. Ранее такое же решение было принято в отношении 20 стран Еврозоны, передает "Интерфакс".

Одновременно с этим правительство рассматривает возможность ограничения поездок внутри страны, передает РИА Новости.

Кроме того, был подписан закон, что тесты на коронавирус в США будут бесплатными для всех американцев, заявил вице-президент Майк Пенс.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп сдал тест на коронавирус. Температура у главы государства нормальная.

В США от коронавируса погибли уже 50 человек. Больших жертв удается избежать благодаря своевременным мерам.