Пентагон отказывается от рукопожатий

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 в Пентагоне введен уровень опасности "Браво" — это третий уровень по пятибалльной шкале. Соответствующее распоряжение отдал глава американского минобороны Марк Эспер.

Третий уровень опасности означает, что помимо обычных мер предосторожности и санобработки помещений сотрудникам штаб-квартиры рекомендовано отказаться от физических контактов друг с другом — не пожимать рук и не обниматься. Также им следует отказаться от необязательных поездок, особенно в те районы, где зафиксированы случаи заражения, передает РИА Новости.

Уровень защиты повышен также в домах ветеранов в штате Миссисипи и в городе Вашингтон.

В настоящее время в США зафиксировано 2937 случая заражения, из них 53 с летальным исходом.