Глава UFC: ищем новое место для проведения боя Нурмагомедова и Фергюсона

Глава американского промоушена смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайт заявил, что ищет варианты для проведения турнира UFC 249, в главном поединке которого встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон.

Изначально турнир должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий из-за распространения коронавируса COVID-19. Тогда Уайт решил перенести турнира в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований.

"У нас было несколько вариантов мест проведения этого боя, включая Неваду. Теперь, когда в Неваде все отменено, мы ищем другое место, – приводит слова Уайта РИА Новости со ссылкой на ESPN. – Надеюсь, что к утру воскресенья у меня будут два новых варианта для проведения боя".

Поединок между бойцами запланирован на 18 апреля. При этом Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.

Напомним, на счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.