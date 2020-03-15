ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Эксперты Всемирной организации здравоохранения пока не могут понять, как в Италии сразу очень много людей заразились коронавирусом COVID-19. Представитель в России Мелита Вуйнович в интервью РБК заявила, что высокий процент смертельных исходов в этой стране связан с тем, что такую эпидемию невозможно своевременно распознать.

ВОЗ считает, что итальянцы могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. По словам Вуйнович, среди 1,4 тысяч человек, умерших в Италии, высока доля людей в возрасте.

Специалисты ВОЗ пока не зафиксировали пика в распространении вируса в Италии, пишет ТАСС. К воскресенью в стране заражены 17,7 тысяч человек. На территории всей Италии страны действует карантин.