Президент Казахстана подписал указ о чрезвычайном положении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в стране чрезвычайного положения в рамках мер противодействия распространения новой коронавирусной инфекции. Усиленный режим для обеспечения безопасности начинает действовать с 8 утра понедельника, 16 марта, и продлится до 7 утра 15 апреля, сообщает пресс-служба главы государства.

В Казахстане создается Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения. Новый орган наделяется расширенными полномочиями, которые предусмотрены в законе "О чрезвычайном положении".

В республике будет усилена охрана общественного порядка и особо важных и режимных, режимных объектов. Крупные торговые центры рекомендовано временно закрыть. Приостановлена работа кинотеатров, выставочных центров и других объектов с массовым пребыванием людей. Запрещены спортивные и зрелищные мероприятия, жителям также не разрешают проводить семейные праздники и памятные мероприятия. Усилены меры санитарно-противоэпидемической защиты. Ограничены въезд и выезд из страны. Исключение делается лишь для дипломатического транспорта и для делегаций, приехавших в Казахстан по приглашению МИД.

По последним данным, в Казахстане диагноз "коронавирус" подтвержден у двух человек, прилетевших в Алма-Ату из Германии.