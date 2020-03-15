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Коронавирус 18 минут назад

15 марта 202014:59

Пандемия: как распространяется коронавирус

Пандемия: как распространяется коронавирус

Время и возможности, чтобы остановить масштабное распространение COVID-19, пока еще есть — так считает представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Но для достижения цели потребуются усилия всех стран.

В среду Всемирная организация здравоохрания объявила пандемию нового коронавируса.

Первой пандемией считается юстинианова чума, в VI-VII веках она опустошила почти все страны Средиземноморья. Затем болезнь долго не напоминала о себе и вернулся только в середине XIV века. Вторая пандемия чумы получила название "черная смерть" — в Европе и Азии от нее погибли несколько десятков миллионов человек.

С начала XIX века было зафиксировано семь пандемий холеры, а в 1918 году настоящей мировой катастрофой стал испанский грипп. По разным оценкам, "испанка" унесла от 50 до 100 миллионов жизней.

"Пандемия" — не то слово, с которым можно обращаться легкомысленно, заявил гендиректор ВОЗ. Тем не менее на этой неделе оно прозвучало из уст Тедроса Гебрейесуса в связи с многочисленными вспышками новой коронавирусной инфекции.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заболевания и смертей и количество затронутых стран увеличится. Мы пришли к выводу, что болезнь COVID-19 может быть расценена как пандемия. Мы продолжим проводить тесты. Призываю всех сохранять спокойствие", — заявил гендиректор ВОЗ.

В последний раз пандемию объявляли в 2009-м — тогда на планете бушевал "свиной грипп" (или "мексиканка"), еженедельно регистрировалось от 25 до 30 тысяч случаев инфицирования. Болезнь невозможно было контролировать, и она охватила 214 стран. Умирали в основном молодые люди. В 2012 году ученые пришли к выводу: в общей сложности от вируса могли погибнуть порядка 285 тысяч человек.

ВОЗ признала, что мир оказался "плохо подготовлен к сильным пандемиям гриппа". А в ответ получила упреки. Организацию обвинили в том, что она создала панику, многие государства закупили вакцины в объемах, значительно превышающих реальную необходимость в них. Итогом стало переосмысление "шкалы пандемической угрозы". Теперь странам рекомендовано проводить собственную оценку рисков.

"ВОЗ — это международная организация. Она выражает некий консенсус специалистов, а дальше каждая страна начинает свои действия планировать самостоятельно. Это всегда так происходит. Предсказать что-то очень сложно, потому что в разных странах очень разные системы здравоохранения. Кто-то будет дольше справляться, кто-то быстрее. Но все будет зависеть от того, справятся в результате или нет", — считает Михаил Щелканов, вирусолог, профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета.

Важно отметить, что SARS-CoV-2 слишком непохож на сезонные инфлюэнцы, эпидемиям которых мировая система здравоохранения более или менее успешно противостояла последние 10 лет. С гриппом коронавирусную инфекцию роднят разве что симптомы и способ передачи. Дальше — одни различия. Переносчиками гриппа обычно становятся дети, а SARS-CoV-2 чаще передается от взрослых. Смертность от него в 30 раз выше, и он вдвое заразней. Единственное, в чем новый патоген уступает своему визави, — это скорость распространения: у гриппа она намного больше за счет короткого инкубационного периода. Но SARS-CoV-2, видимо, нашел выход и из этой ситуации.

У многих заболеваний есть так называемые суперраспространители. Правило "20 на 80" гласит, что примерно каждый пятый инфицированный способен передать вирус гораздо большему количеству людей, чем остальные. Например, для коронавируса базовое репродуктивное число равно 2,2, то есть один больной заражает двух человек. Но что будет, если этот показатель станет равен 10 и более?

Поисками таких людей занимаются сейчас целые исследовательские группы. Несколько подозрительных случаев уже удалось обнаружить. Так, эпидемию новой пневмонии в Южной Корее связывают с вполне конкретным человек — "пациентом 31". Неизвестно, где эта женщина подхватила заразу, зато известно, что в начале прошлого месяца она бывала в Сеуле, затем попала в автоаварию в городе Тэгу. Находясь на лечении в госпитале, пострадавшая дважды посещала собрания местной секты. 18 февраля у нее выявили коронавирус. Этот случай стал всего лишь 31-м в стране. Но спустя пару дней и в Тэгу, и в Сеуле заболеваемость вдруг начала расти с невероятной скоростью. К 3 марта в Тэгу насчитывалось уже 3,5 тысячи инфицированных.

Другой пример — вспышка коронавируса в американском штате Вашингтон и на круизном лайнере Grand Princess. Судно должно было проследовать из Сан-Франциско на Гавайи, однако ему пришлось вернуться в порт из-за того, что у двоих пассажиров, находившихся на корабле во время предыдущего рейса в Мексику, выявили COIVD-19. Волновались не напрасно. Из новых пассажиров и команды заразился 21 человек. Теперь на лайнере карантин, все необходимое туда доставляют вертолетами. А причиной столь неприятного развития событий предположительно мог стать 35-летний мужчина, который ранее бывал в Сиэтле, а потом, вероятно, решил предпринять морское путешествие в страну текилы и кактусов.

Пока существование суперраспространителей COIVD-19 официально не подтверждено, вирус еще плохо изучен. Тем не менее он продолжает завоевывать планету. За последние 2 недели заболеваемость выросла в 13 раз. И шаги, которые предпринимает ВОЗ, чтобы привлечь внимание к проблеме, выглядят вполне оправданными.

Текст: Метеовести

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