В Москве найден мертвым молодой мужчина. Он мог быть снайпером ФСО

В московской квартире нашли труп молодого мужчины с огнестрельным ранением в голову.

Сообщение о чрезвычайном происшествии в доме, расположенном на Малой Сухаревской площади, экстренные службы получили 14 марта. В гости к 23-летнему Динару Сабирову пришел его знакомый, передает RT. Но хозяина не было в живых уже около суток.

Telegram-канал издания Baza сообщает, что боец ФСО несколько дней не выходил на связь, и его знакомому пришлось влезть в квартиру через окно. Он обнаружил тело снайпера, рядом с ним лежал пистолет "Оса".

Следствие рассматривает версии произошедшего, в том числе самоубийство.

Мужчина служил в воинской части №11488, куда относятся снайперы, которые обеспечивают безопасность президента.