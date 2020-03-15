В Дудинке восстановлена подача света и тепла

Восстановлена подача электричества и тепла в дома жителей города Дудинки в Красноярском крае, передает канал "Россия 24". Причиной аварии стал северный ветер. Из-за его порывов произошел так называемый перехлест проводов линий электропередачи.

Напряжение пропало, и автоматически прекратила работу единственная в Дудинке котельная. Чтобы не заморозить город, запустили резервный источник питания. Кроме того, открыли три пункта временного обогрева, в которых бесплатно раздавали воду и кипяток, там же можно было зарядить телефон.

Аварию удалось устранить только через шесть часов.