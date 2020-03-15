"Сочи" прервал беспроигрышную серию "Краснодара" и покинул зону вылета

В матче 22-го тура российской премьер-лиги "Сочи" на поле домашнего стадиона "Фишт" обыграл "Краснодар – 2:0. Для подопечных Владимира Федотова эта победа стала третьей кряду в чемпионате России.

Первый тайм противостояния завершился без забитых мячей, а во второй половине встречи голами отметились Кристиан Нобоа и Андрей Мостовой, забившие на 47-й и 90+3-й минутах соответственно.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий Александр Кокорин, перешедший в "Сочи" из петербургского "Зенита" на правах аренды.

"Краснодар" прервал беспроигрышную серию в РПЛ из 11 матчей (5 побед, 6 ничьих) и занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко, а "Сочи" с 24 очками покинул зону вылета, поднявшись с 15-й строчки на 11-ю.

В следующем туре чемпионата России "быки" в воскресенье, 22 марта, примут московское "Динамо", а сочинцы двумя днями ранее дома сыграют с "Ростовом".