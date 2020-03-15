"Валенсия" Черышева рассказала о зараженных COVID-19 в клубе, среди них экс-игрок "Зенита"

Пресс-служба испанского футбольного клуба "Валенсия" объявила о пяти случаях заражения коронавирусом COVID-19 в команде. В составе "летучих мышей" выступает полузащитник сборной России Денис Черышев.

Коронавирусом заразились, как игроки, так и тренеры первой команды. Имена заразившихся не разглашаются, однако об одном человеке стало известно. Это аргентинский защитник Эсекьель Гарай, ранее выступавший за петербуржский "Зенит".

"Неудачно начал 2020 год. Мой Тест на коронавирус дал положительный результат, – написал Гарай в Instagram. – Чувствую себя очень хорошо, но мне нужно будет проконсультироваться с органами здравоохранения. Сейчас я нахожусь в изоляции".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре вирус распространился по всему миру. Сейчас число заболевших превысило 150 тысяч человек, из которых более пяти тысяч скончались.