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Тема:

Нефть и газ 39 минут назад

15 марта 202022:22 Татьяна Ремезова

Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

Падение бирж: такого не было со времен Великой депрессии

Так сильно мировые биржи не падали со времен Великой депрессии — с 30-х годов прошлого века. Всего за неделю японский индекс Nikkei — минус почти 18%. Почти столько же потерял индекс 500 самых дорогих компаний США.

В Европе — хуже. Самые сильные — Британия, Германия и Франция — обвалились на 20 с лишним процентов. А изможденная вирусом Италия — почти на 30.

Долларовый индекс РТС Московской биржи за 4 рабочих дня растерял четверть стоимости.

А нефть в марте пережила самое глубокое падение за 30 лет. Цена рухнула с 50 до почти 30 долларов за бочку.

Под давлением пикирующей нефти рубль за неделю потерял более 5% к доллару и около 4% к евро. Итог к выходным: 73 рубля 18 копеек за доллар и 81 рубль 86 копеек за евро.

Коронавирус больно ударил по мировой финансовой системе, и без того разбалансированной огромным дефицитом бюджета США.

"После коронавируса в Китае началось падение потребления нефти. Падение оказалось довольно существенным — до 20%. Это серьезные объемы. Начались панические прогнозы, что рынок упадет за год на 600 000 баррелей в сутки, и так дошли уже чуть ли не до 5 миллионов. У саудитов возникла очень нервная реакция на эту историю, и они приехали в Вену с ультиматумом, который нас устроить никак не мог", — сказал Константин Симонов, первый проректор по внешним связям Финансового университета при правительстве РФ.

В разгар пандемии Саудовская Аравия потребовала еще больше урезать добычу. Безо всяких гарантий, что в условиях глобального спада картель реально удержит цены. Москва предложила партнерам не торопиться, не делать резких движений.

"Предложенные дополнительные сокращения на полтора миллиона баррелей не решили проблему мирового экономического спада. А могли привести только лишь к тому, что через несколько месяцев нам бы пришлось еще дополнительно сокращать добычу. М предложили вариант сохранения ситуации. Через несколько месяцев она может полностью измениться, и тогда было бы более целесообразно принимать правильные решения", — заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Но у Эр-Рияда, очевидно, сдали нервы. Под лозунгом "Вы еще пожалеете" саудиты вышли из соглашения и объявили Москве ценовую войну. Обещают залить мир баррелями "по 25". В Москве такой сценарий прорабатывали и были к нему готовы.

"Нефтяники дальше посчитали и поняли, что они просто потеряют рынок со временем и уже эти свои позиции не восстановят. Не только американцы захватывали нашу долю, но и бразильцы, там Канада и другие страны, которые выходили на рынок и занимали эту нишу. То есть фактически мы добровольно уходили с рынка", — пояснил Александр Кареевский, экономический обозреватель.

Учитывая тесные связи Эр-Рияда и Вашингтона, свой первый зарубежный визит Трамп совершил именно туда. Трудно поверить, что королевство хлопнуло дверью без ведома старших товарищей. Но аравийская "буря в пустыне" — по сути, самострел. Себестоимость добычи американского сланца — в районе 50 долларов за бочку. С трудом выдержит дешевую нефть и сам Эр-Рияд.

"Бюджет Саудовской Аравии вообще является государственной тайной, но, по оценкам международных структур, он сводится при ценах 75-85 долларов за баррель. В любом случае это существенно выше, чем нынешние нефтяные цены и — самое главное — существенно выше, чем цена отсечения нашего бюджета. В этом плане мы в эту войну вступаем не голыми и не нищими", — сказал Константин Симонов.

Цена отсечения российского бюджета — 42 доллара. Если стоимость барреля ниже, мы тратим резервы, если цена выше, копим резервы. В этом и заключается бюджетное правило, благодаря которому удалось создать солидную подушку безопасности. В нашу пользу — небольшой уровень госдолга и низкая инфляция.

"Инфляция будет в текущем году варьироваться в параметрах нашего таргета, это около 4%, которые мы планируем на предстоящие годы. Что касается ресурсов на реализацию Послания, они действительно немаленькие, но тем не менее, они в полном объеме будут обеспечены за счет тех возможностей, которые есть в бюджете", — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Дешевая нефть, конечно, заставит мобилизоваться. Но даже сами нефтяники отмечают: в честных ценах есть очевидный плюс.

"Мы устойчивы к низким ценам. Себестоимость нашей добычи составляет 3,5 доллара за баррель. У нас низкий уровень долга, поэтому у нас есть все основания безболезненно пройти даже очень продолжительный период низких цен и не только сохранить добычу. Но у нас есть все основания и возможности для того, чтобы эту добычу увеличить. Низкие цены помогут оздоровить рынок, убрать с рынка проекты с высокой себестоимостью, что будет являться гарантией успешного, уже долгосрочного развития рынка нефти", — подчеркнул Александр Дюков, председатель правления, гендиректор ПАО "Газпром нефть".

"Мы вошли в достаточно новую устойчивую реальность, и нам какое-то достаточно длительное время предстоит жить примерно в разновесных ценах около 35 долларов. Я не очень верю в длительность цен в районе 20 долларов за баррель по той простой причине, что это никому не нужно по большому счету: ни странам-производителям, ни странам-потребителям нефти", — отметил Андрей Белоусов, зампредседателя правительства РФ.

В Китае пик вируса пройден, а значит, и экономика скоро пойдет на поправку. Но сможет ли Европа так же быстро купировать заражение и вернуться к нормальной жизни? По оценке ООН, пандемия обойдется мировой экономике в 1 триллионов долларов. Накопленный Россией запас прочности позволит поддержать уровень жизни и выполнять все социальные обязательства в полном объеме. Пока рынки падали, Банк России сообщил о росте международных резервов до рекордного уровня за 12 лет.

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