Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Такое решение на телеконференции приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МВД Хорст Зеехофер, премьер-министры федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар. При этом свободное передвижение товаров сохранится, пишет ТАСС. К сегодняшнему дню в Германии выявили 3062 зараженных коронавирусом.

Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии в воскресенье отчиталось о 1563 подтвержденных случаях заражения COVID-19. Еще несколько сотен человек ожидают результатов повторного лабораторного тестирования. Болезнь распространилась на 24 швейцарских кантонах из 26.

В Австрии число зараженных коронавирусом возросло до 800. Во Франции инфицированы 4,5 тысячи человек. Всего по миру насчитывается 142 тысячи зараженных новым типом коронавируса.