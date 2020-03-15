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Коронавирус 9 минут назад

15 марта 202017:50

Германия закрывает границы с Австрией, Францией и Швейцарией

EPA

Правительство ФРГ с понедельника из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 закроет границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Такое решение на телеконференции приняли канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава МВД Хорст Зеехофер, премьер-министры федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар. При этом свободное передвижение товаров сохранится, пишет ТАСС. К сегодняшнему дню в Германии выявили 3062 зараженных коронавирусом.

Федеральное управление общественного здравоохранения Швейцарии в воскресенье отчиталось о 1563 подтвержденных случаях заражения COVID-19. Еще несколько сотен человек ожидают результатов повторного лабораторного тестирования. Болезнь распространилась на 24 швейцарских кантонах из 26.

В Австрии число зараженных коронавирусом возросло до 800. Во Франции инфицированы 4,5 тысячи человек. Всего по миру насчитывается 142 тысячи зараженных новым типом коронавируса.

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